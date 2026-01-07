大正製薬は、便秘気味な人のお腹の調子におすすめの成分に加えて、プラスαの悩みにも応える成分を配合した新しいサプリメントシリーズとして、肥満気味な人（BMI25以上30未満）のおなかまわりも気になる人におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン スマート腸活サプリ」、肌が乾燥しがちで潤いも気になる人におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン セラミド腸活サプリ」の2製品を、1月6日から通販限定で販売する。「ビオフ