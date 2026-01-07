ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は、1月7日から「幅広直角クルー丈ソックス」「幅広直角ミドル丈ラインソックス」を全店舗で発売する。同商品は、多くの消費者から寄せられた「ふくらはぎの締め付けがキツい」「足部分が窮屈」という悩みの声に応えて開発した。通常に比べて幅広設計を採用し、さらに足首に沿うよう角度を直角にすることで、ゆとりある履き心地