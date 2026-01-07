昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、1月8日から、バレンタインシーズン限定の新作ドリンク「CACAO 70 ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで期間限定発売する。今回のリンツのショコラドリンクは、「本質的」かつ「上質」をコンセプトに、カカオ70％チョコレートを贅沢に