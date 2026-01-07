FC町田ゼルビアは7日、東京都町田市の三輪緑山ベースで今年初練習を行い、来月から6月までの特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動した。練習後には黒田監督が取材対応し、新年の抱負を「昨年はケガ（人が続出）で苦しい時期があったので今年はケガのない体づくりを一つのテーマとして、いいシーズンにしたい」と語った。昨季は始動日に「何かしらのタイトル獲得」を目標に掲げ、天皇杯制覇で見事に有言実行。今年は「大きく