中国商務省が軍民両用品の日本への輸出を禁止したことを受け、中国メディアはレアアースの規制強化を示唆しました。中国政府が6日、軍事用に使われる可能性がある、軍民両用品について、日本への輸出を禁止すると発表しました。具体的な品目は明らかにされていませんが、中国政府系の英字紙「チャイナ・デイリー」は関係者の話として「レアアースに関連する品目について輸出許可審査の厳格化を検討している」と報じ、レアアースの