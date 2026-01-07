【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の大地伸永が、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）に出演することが決定。大地にとって、今作が大河ドラマ出演2作目となる。【写真】大河初回 小栗旬演じる信長が「オーラが別格」と話題◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成