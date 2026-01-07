俳優イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンが、俳優アン・ソンギさんへの深い哀悼の意を表し、格別な配慮を見せた。【関連】韓国映画界のシンボルにして良心…アン・ソンギさんとは去る1月6日、イ・ミンジョンは自身のSNSに生前、アン・ソンギさんと一緒に撮った写真を投稿した。彼女は、「ソンギさんの弔問に行ってきたら、この写真が突然出てきて驚いた」として、「本当に温かく素敵な先輩…いつも憶えている」という文章で