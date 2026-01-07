中国のスマート家電メーカーであるRoborockが、階段を上り下りできるロボット掃除機の「Roborock Saros Rover」を発表しました。階段を上り下りできるロボット掃除機「Roborock Saros Rover」 - YouTubeRoborockは世界最大級の家電見本市であるCES 2026の中で発表を予定しており、発表前から予告動画を公開するなどしていました。Roborock CES 2026 Teaser: Greatness is Coming - A Step Towards the Future - YouTube発表予告ポ