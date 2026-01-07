中山金杯で７着だったリフレーミング（牡８歳、栗東・藤野健太厩舎、父キングヘイロー）が現役を引退し、種牡馬入りすることが分かった。藤野調教師が１月７日、明らかにした。同馬は栗東・鮫島一歩厩舎でデビューし、２０２４年の小倉記念で勝利。鮫島厩舎の解散により、昨年３月から藤野厩舎に転厩していた。「馬自身は良くなっていましたが、種馬になるということですから」と藤野調教師は説明した。本馬の父、キングヘイ