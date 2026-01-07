［共生のかたち］＜２＞チキンナゲット３個にフレンチフライ３本――。ファストフードの注文ではない。日本に暮らす外国人たちが身近な食べ物の形をイメージして、「品川」という漢字を覚える方法として定番になっているという。このような外国人にとっての「あるある」や、文化・習慣の違いを集めたミュージカル「Ｔｈａｔ’ｓＩｔ！Ａｒｕ-Ａｒｕ！！」が、今年２月、神奈川県横須賀市で上演される。劇団四季で活躍した同市