遠征先のカナダからオンラインで取材に応じるカーリング女子日本代表の近江谷杏菜＝6日ミラノ・コルティナ冬季五輪で、カーリング女子日本代表のフォルティウスの近江谷杏菜と小林未奈が6日、遠征先のカナダからオンラインで取材に応じ、開幕まで1カ月となった本番への意気込みを語った。36歳の近江谷は「最後の最後まで成長し、誰にも負けない強い気持ちで金メダルを取る」と力強く話した。2010年バンクーバー大会以来、2度目