２０２２年のアーリントンＣ、ＮＨＫマイルＣを制したダノンスコーピオン（牡７歳、父ロードカナロア、栗東・福永）が７日、現役を引退し、南アフリカで種牡馬入りすることが分かった。同馬は２１年に安田隆行厩舎からデビューし、定年引退に伴い２４年から福永厩舎に転厩した。福永師は「種牡馬入りできて良かったです。なかなかいい結果を出せなかったですが、この馬にはたくさん勉強をさせてもらいました」と開業当初から管