俳優の松田龍平（42）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）、片山友希（29）が7日、都内で行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（あす9日スタート／毎週金曜後11：15）イベントに出席。高橋が、“アラサー”に突入する2026年の抱負を明かした。【集合ショット】ファンをバックに⋯ポーズを決める松田龍平＆高橋ひかる＆片山友希この日は、公式で募集したファンを都内の銭湯に招待