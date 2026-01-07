日本ハムの新庄剛志監督が７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設でスタッフ会議に出席し、約１か月半ぶりに取材に応じた。午後１２時１５分ごろ球場入りし、「もうクリスマスからとんでもないプレゼントもらって」と、ソフトバンクから獲得した有原航平投手について言及。「有原くんに関しては１８０イニングは必ず投げてもらいたいし、本人と話し合って、僕の中では中５日で伊藤くん、有原くん、北山くん、達くんいけるんじゃないかな。