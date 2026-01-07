大相撲の新大関・安青錦（安治川）が７日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古し、部屋の幕内・若隆景と同じ出稽古の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）を相手に連続で９番相撲を取った。力強い立ち合いで若隆景を一方的に押し出すなど、いきなり３連勝。しかし中盤から息が上がり始めると、若隆景に上体を起こされて敗れる場面もあった。関取相手に相撲を取るのは、この日で４日連続。場所前は番数を多くは取らず、基礎を中心に調整をす