福井県の杉本達治前知事（６３）によるハラスメント疑惑を巡り、弁護士らで構成する「ハラスメント事案に関する特別調査委員」は７日、調査報告書を県に提出した。報告書は、杉本氏による女性職員４人へのセクシュアルハラスメントを事実として認定。約１０００通に上る私的メッセージの送信に加え、スカートの中に手を入れるなどの身体的接触があったことを明らかにし、「不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できない」と指