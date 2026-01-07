「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在でＥＬＥＭＥＮＴＳが「買い予想数上昇」２位となっている。 エレメンツは続伸で７００円台目前まで上値を伸ばし、７５日移動平均線との上方カイ離もほぼ埋める形で底入れ反転トレンドを明示している。生体認証（顔認証）・画像解析・マシンラーニングを駆使したオンライン本人確認サービスを展開し、ＡＩ関連の一角として人気素地