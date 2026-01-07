アバントグループが３日続伸している。７日、子会社のディーバが提供する連結会計システム「ＤｉｖａＳｙｓｔｅｍＬＣＡＣｌｏｕｄ」でＳＯＣ２Ｔｙｐｅ１保証報告書を昨年１２月２５日に取得したと発表しており、材料視した買いが入っている。同報告書は米国公認会計士協会が定めるトラストサービス規準に従い、セキュリティーや機密保持などに関連する内部統制の有効性や信頼性を評価する。