午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６１、値下がり銘柄数は６７８、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に精密機器、サービス、海運、医薬品など。値下がりで目立つのは鉱業、その他製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS