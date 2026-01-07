パーク２４が続伸。大和証券は６日、同社株の目標株価を２５００円から２８００円に引き上げた。投資判断の「１（買い）」は継続した。業績は、堅調な国内駐車場とモビリティの回復がけん引する、と指摘。株価の本格反転には海外事業の再構築が必要だが、最短で第１四半期決算発表時（３月）に明らかにするとしている「振り返り」で何らかの進展があるとみている。また、２８年１０月期までの営業利益の年率成長率は１０％