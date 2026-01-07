消防や警察によりますと、きょう午後、山形県米沢市の道路で乗用車と軽乗用車が衝突したということです。 【写真を見る】車２台が衝突する事故５歳くらいの男の子と女性が救急搬送意識あり この事故で５歳くらいの男の子と女性が病院に運ばれました。 通報時２人は意識がある状態で大きなけがではないとみられています。 警察が状況の確認などを行っています。