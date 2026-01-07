免疫力アップおかずで冬をのりきる！豚肉とにんじんを使った簡単レシピ2選【バリエ16品】栄養たっぷり！食卓を彩るにんじんのおかずにんじんと豚肉を使った、1年中ササっと作れるおかずレシピを2品ご紹介します。にんじんは、B-カロテンが豊富な野菜。油と一緒にとると吸収がよく、皮膚や粘膜、免疫力の強化をサポートしてくれます。カルシウムやカリウムなどのミネラル類や食物繊維も多く含まれます。いつもの食材で、栄養満点な