【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大河ドラマ『豊臣兄弟！』第6弾キャストが発表。豊臣兄弟が出会う希代の軍師・竹中半兵衛役を、菅田将暉が演じることが明らかとなった。 ■「仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません」（菅田将暉） 仲野太賀主演、天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。 菅田将暉が演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通