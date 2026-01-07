【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三山ひろしとDJ KOOによる初のコラボレーション楽曲「KENDAMA DO DANCE！」が、1月7日にリリースとなった。 ■「ポジティブけん玉讃歌が遂に完成しました!!」（DJ KOO） 2025年末の『第76回NHK紅白歌合戦』で、けん玉ギネス記録（連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列）を更新し、大きな注目を集めた三山ひろし。その紅白のステージでの共演をきっかけに誕生