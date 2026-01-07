巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真内野手が、6日（日本時間7日）、本拠地ロジャースセンターで入団会見に臨んだ。新天地での背番号は「7」に決まっている。MLB公式サイトは同日公開の記事で、岡本の会見でのコメントを紹介しながら、その人柄や日本選手獲得がもたらす好影響についても分析している。 ■英語でのスピーチも披露 岡本は、複数球団からの関心が報じられた中