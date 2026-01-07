◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間7日、モロッコ)アフリカ選手権は7日、ノックアウトステージの1回戦2試合が開催。アルジェリアとコートジボワールが勝ち進み、ベスト8が出そろいました。E組を3連勝し1位通過したアルジェリアは、D組2位のコンゴ民主共和国と対戦。得点を奪えずに互いにスコアレスで延長戦に突入しますが、延長後半14分に決勝ゴールが生まれ1-0で勝ちあがりました。F組1位のコートジボワールは、E組2位のブルキ