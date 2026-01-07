巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。鷺宮製作所の寮から電車を乗り継いで到着した竹丸。「結構遠かったですね」と笑みを浮かべながら、道中の２時間の時間でこれから始まる新生活を見据えた。京王線に乗車したのが初めてだったこともあり、「京王線と京王新線を間違えてしまった」とプチハプニングもあったが、無事に入寮を終えた。この日は初めてオーダー