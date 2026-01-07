極楽とんぼの加藤浩次が６日、サカナクションの山口一郎のＹｏｕＴｕｂｅ生配信に電話で参加。泥酔しながら７日に始まる自身監督のドラマについて珍しく弱音を吐いた。自分が番組に出演していることを忘れていたのか、加藤は何度も山口に電話したが、その時間は加藤が地上波のテレビに出演しており、山口は敢えて電話に出ず。その番組が終わってから改めて山口は加藤に電話をかけ直した。加藤は「何度も電話してんじゃん！」と