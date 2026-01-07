今回で５２回目となる「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内のホテルで行われた。年間最高試合賞（ベストバウト）には２５年１月１日のプロレスリング・ノア日本武道館大会で行われた清宮海斗（２９）ｖｓＯＺＡＷＡ（２９）のＧＨＣヘビー級王座戦が輝いた。清宮は、かねて親交があり芸能界一のプロレス好きで知られるタレントの山田邦子（６