明けましておめでとうございます！ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。本年もよろしくお願い致します。今年最初のコラムで取り上げるのは、２０２５年最後の試合のオーラスです。ここまで全４０選手中、唯一トップがなかったたろう選手が最後の最後に逆転で待望のトップをつかみ取りました。満貫ツモ条件のたろう選手の分岐点となったのは７巡目。８萬や６索を切れば一向聴となるところ、トイツの６萬を切りました