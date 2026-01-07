【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査（２１）】“暴走社長”ことプロレスリング・エボリューションを率いる全日本プロレスの諏訪魔（４９）が少年時代に憧れていたレスラー３人を選出した。真っ先に指名したのはジャンボ鶴田さんだ。学生時代はアマレスの選手として１９７２年ミュンヘン五輪にグレコローマン１００キロ以上級で出場した。その実績からジャイアント馬場さんにスカウトされて７２年にプロレス界入り