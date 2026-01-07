Image: Amazon この配色エモ可愛くない？デスクの上に常に鎮座するキーボードは、もはやデスクデザインの一部。デスク周りのトータルコーディネートとして、雰囲気に合ったキーボード選びもまた楽しさですよねー。もし、ポップ＆ガジェッティーなデスクを目指しているなら、B1 Proの色違いを僕は推したい。 Keychron B1 Pro (レトロレッドかな印字なし） 5,984円