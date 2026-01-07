あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がけ、ポジティブな世界観で若年層を中心としたファンを虜にする大人気キャラクター『チェゴシム』とのコラボを1月14日より、全国のスシローにて実施する。この度、「スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したい」という想いから、すべての人々の幸せを願い、前向きな気持ちを届けるポジティブなキャラクターの『チェゴシ