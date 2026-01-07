「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」のYouTubeチャンネルについて、SNSを中心に「面白い」と注目する声が相次いでいる。2026年1月7日時点のチャンネル登録者数は18万1000人だが、12月初めの時点ではチャンネル登録者数は1万人を超えておらず、この1か月ほどで約27倍にもなっている。「M-1でたくろう知ってからたくろうのYouTube見まくってる」YouTubeチャンネル「お笑い芸人のたくろうチャンネル」では、主に