事務所ファンから高評価11月29日放送の音楽特番『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）で、『timelesz』が先輩グループである『V6』の楽曲「Can do! Can go!」をカバー。timeleszの新メンバー募集オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで独占配信、通称『タイプロ』）でも課題曲になっていたため、審査の過程を見守っていた視聴者にとっては″エモい選曲″となった。中でも、新メンバー・猪俣周杜（24