ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。近畿地区のローソン店舗では、地元の名店による監修商品やご当地食材を使用した計9品が発売されます。 ローソン「ご当地 近畿！うまいもん祭」全9品 開始日：2026年1月13日(火)販売エリア：近畿地区のローソン店舗（約2,500店）商品数：計9品 ローソンは「ご当地！うまいもん祭」と題し、全国7つの地域ごとにご当地食材やソウルフードとコ