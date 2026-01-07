ドローンとAIを活用した教育プログラムを展開する株式会社おしんドリームが、屋内ドローンショーを“教材”として活用できる「屋内ドローンショー＆探究学習プログラム」の提供を開始。総合的な探究の時間やSTEAM・DX教育に組み込み可能な、体験型・参加型の新しい学習プログラムです。 おしんドリーム「屋内ドローンショー＆探究学習プログラム」 提供開始日：受付中提供エリア：関東圏中心（条件に応じて全国展