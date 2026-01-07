２０２２年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬、ダノンスコーピオン（牡７歳、栗東・福永祐一厩舎、父ロードカナロア）が近日中に競走馬登録を抹消し、南アフリカで種牡馬入り（けい養先未定）することが分かった。福永調教師が１月７日、明らかにした。同馬は安田隆行厩舎（当時）に所属していた２歳時から朝日杯ＦＳ３着など好走し、３歳時にはアーリントンＣ、ＮＨＫマイルＣと連勝した。２０２４年３月からは福永厩舎に転厩。移籍初戦