ＮＨＫは７日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）の新キャストを発表。緒形拳さん（享年７１）の孫で俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男・緒形敦が織田信澄役で出演する。２９歳の敦は陸上選手役で出演した「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（２０１９年）以来２度目の大河出演となる。「役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉しかったです」とオファーを喜ん