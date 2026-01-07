三陽工業は、2026シーズン「KRP三陽工業＆RS-ITOH」として、全日本ロードレース選手権JSB1000クラスおよび鈴鹿8時間耐久ロードレースへの参戦体制を発表しました。2026年はJSB1000クラスに菅原陸選手を新たに起用するほか、鈴鹿8耐には佐野優人選手、佐野勝人選手、菅原陸選手の3名体制で挑みます。 KRP三陽工業＆RS-ITOH 2026年シーズン参戦体制 チーム監督：伊藤 一成アドバイザー：柳川 明マシン：Ninja ZX-10R