「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は「地震や津波の後のリスク。“災害関連死”を防ぐには」について、社会部災害担当・藤吉有咲 記者がお伝えします。◇◇◇災害関連死とは、地震での建物の倒壊や津波など災害そのものが原因ではなく、避難生活をおくるなかでの疲労やストレス、病気の悪化などで間接的に死に至ることをいいます。今年1月で能登半島地震から2年が経ちましたが、能