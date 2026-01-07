新潟市で7日午前9時半過ぎ、横断歩道を横断中の高齢とみられる女性に軽乗用車で衝突したとして、過失運転致傷の疑いで新潟市江南区に住む無職の女（27）が現行犯逮捕されました。警察によりますと、現場は新潟市江南区曽野木1の曽野木コミュニティセンター付近の市道です。7日午前8時半頃、目撃者から「軽乗用車と歩行者の接触事故です」と110番通報がありました。女性が横断歩道上を渡っていたところ、片側1車線の道路を直