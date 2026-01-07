現在、勝ち点48でプレミアリーグ首位を走るアーセナル。しかし1月にはなんと9試合をこなさなければならない過酷なスケジュールが待ち受けている。年明けのボーンマス戦をなんとか勝ち切ったアーセナルだが、第21節はリヴァプール戦が待ち構えている。第3節で敗北を喫した相手であり、リベンジといきたいところだが、このあとのスケジュールがきつい。中2日でFA杯ポーツマス戦があり、その後ミッドウィークにカラバオ杯準決勝1stレ