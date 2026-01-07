ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°5¡§00¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë²ÐÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µNMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¤È½Ð±é¼Ô¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¾®Åè²ÖÍü¾®Åè¤Ï2019Ç¯¤è¤êÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤ÏÄ«¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¤ª¤Ï