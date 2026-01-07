木原官房長官はきょう、自身の映像を悪用し、投資を呼びかける偽の動画が確認されたことについて「看過できない」と強調し、既に動画は削除されたと説明しました。この問題は、木原官房長官の記者会見とみられる映像を悪用し、架空のプロジェクトへの投資を呼びかける偽の動画がインターネット上で確認されたもので、警察庁や総理官邸はSNSなどを通じて注意喚起を行っています。木原稔 官房長官「このような偽動画が作られて