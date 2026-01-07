乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ホワイトコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「旅の相棒」とつづって、ホワイトコーデショットを投稿。そして“旅の相棒”は、シルバニアファミリー人形だった。ファンからは「私服がとても可愛い」「妖精ですか！？」「白い天使すぎる」「もこもこでかわいい」「白すぎて雪の妖精かと思った」などの声が上がった。