北海道の多様な話題を親しみやすく伝えるＮＨＫ番組「北海道道」で、１月１６日に「わたしとマンガと、北海道と」を放送する。「はいからさんが通る」や「あさきゆめみし」の生みの親で札幌出身のマンガ家・大和和紀さんが故郷・北海道のために精力的に活動する日々を伝えます。また「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」安彦良和さん、「ランド」山下和美さんなど、北海道出身の人気マンガ家たちのことばから、“マンガ王国”北海