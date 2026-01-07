アメリカの有力紙、ニューヨーク・タイムズは6日、世界各地の旅行先の中で「2026年に行くべき52か所」を発表しました。日本からは長崎と沖縄が選ばれました。ニューヨーク・タイムズは1番目にアメリカ各地で開かれる建国250年の祝賀イベントを紹介。日本からは17番目に長崎、46番目に沖縄が選出されました。長崎について、1945年の原爆投下でも市の中心部は壊滅を免れたと説明し、「核拡散の脅威が世界中に広がる中、旅行者が訪れ