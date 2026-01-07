俳優・藤岡弘、の長男で俳優・藤岡真威人が兄妹ショットを投稿し話題になっている。藤岡は６日に更新したインスタグラムで「新年あけましておめでとうございますお正月は綺麗な景色と温泉で家族とゆっくりしてました！食べては寝て食べては寝て、癒された〜皆はどんな風に過ごしてましたか！」とつづり、正月を満喫する様子を公開。続けて、「２０２６年も笑顔が溢れる年に！皆様どうぞよろしくお願いします真威人」