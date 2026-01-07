許斐剛（このみ・たけし）氏の人気漫画「新テニスの王子様」公式X（旧ツイッター）が7日までに更新され、ジャンプSQ．2月号で同作が休載となることを発表。理由を公表し、謝罪した。公式は「ジャンプSQ．2月号『新テニスの王子様』休載についてのお詫び」のタイトルで、「昨年来より許斐先生に別件のイラスト案件をご担当いただいていたところ、担当編集の不手際で進行に問題が発生しイベントに出展が叶わない事態となってしまいま